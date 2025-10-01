Der Dampflokverein Meiningen startet am Freitag, 3. Oktober, mit der Vereinslok 50 3501 zur Sonderfahrt nach Katzhütte. Dort wird 125 Jahre Eisenbahngeschichte im Schwarzatal gefeiert. Gemeinsam mit dem Förderverein Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn und der Leader-Aktionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt bietet der Dampflokverein ein unvergessliches Erlebnis. Abfahrt ist am Freitag um 8.30 Uhr, Zustiege sind in Suhl um 9.11 Uhr und in Zella-Mehlis um 9.22 Uhr möglich.