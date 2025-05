Noch fuhr sie nicht aus eigener Kraft in das heimische Gmünd. Die Mh.1 der Niederösterreichisch Bahnen (NÖVOG) trat nach der Hauptuntersuchung und der Aufarbeitung ihre Heimfahrt auf einem Tieflader an. In der DB Fahrzeuginstandhaltung Meiningen war sie in den vergangenen Monaten gecheckt und instandgesetzt worden. Nun rollte sie am Mittwochabend wieder ihrer Strecke auf der Waldviertelbahn entgegen. Dort ist sie, gemütliche 40 Stundenkilometer schnell, eine Touristenattraktion.