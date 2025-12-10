Kräftig gebuddelt wird derzeit auf dem Meininger Fußweg – eine Gemeinschaftsmaßnahme von Stadtwerken und Stadt. Bislang ist noch offen, wie künftig die Radfahrer zwischen Meiningen und Dreißigacker pendeln sollen. Ursprünglich war vorgesehen, dass nach den Bauarbeiten die Radfahrer bergauf den Fußweg nutzen, bergab auf einer der beiden Fahrspuren der Dreißigackerer Straße unterwegs sind, die seit geraumer Zeit eine Einbahnstraße ist. Entgegen der Einbahnstraße sollen die Radler hinab nach Meiningen rollen.