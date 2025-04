Ein neues Jahr steht in der Musikschule Sonneberg auch immer für die wiederkehrende Suche nach einem neuen Projekt für die Musicalaufführung. In Kooperation mit den Chören des Hermann-Pistor-Gymnasiums in Sonneberg ist es nämlich schon fast zur Tradition geworden, ein größeres Singspiel bzw. eine Kinderoper oder eben ein Musical einzustudieren und dann in mehreren Aufführungen auf die Bühne zu bringen.