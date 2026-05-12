 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Anlaufstellen zum Männertag

Von Lichte bis Sumbarch Anlaufstellen zum Männertag

Doris Hein

An Himmelfahrt gibt es wieder viele Angebote für Wanderer und Familien im Landkreis. Hier ein kleiner Wegweiser, wo man Station machen kann.

Von Lichte bis Sumbarch: Anlaufstellen zum Männertag
1
Das Wandern, hier im Steinachgrund und teils ganz in Familie, steht für viele am Männertag im Mittelpunkt. Foto: Doris Hein

In Sonneberg widmet das Deutsche Spielzeugmuseum den Feiertag am Donnerstag, 14. Mai, ganz der Familie. So lädt Zinngießer Ingo ab 10 Uhr zum kreativen Mitmachen ein. Um 14.30 Uhr entführt das Schirmtheater Musenkuss die kleinen und großen Gäste mit Harfenklängen in die zauberhafte Welt der Wald- und Wiesenkinder nach Motiven der Puppenkünstlerin Christa Mann. Für diesen Ausflug in die Märchenwelt wird ein kleiner Beitrag von 3 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder erhoben, der zusätzlich zum regulären Museumseintritt anfällt.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Spielzeugmuseum Sonneberg: Kunst und Kulinarik rund ums Puppenfestival

08.05.2026 15:00 Spielzeugmuseum Sonneberg Kunst und Kulinarik rund ums Puppenfestival

Das Deutsche Spielzeugmuseum lädt zum Internationalen Puppenfestival 2026. Vom 10. bis 17. Mai gibt es ein hochkarätiges Programm mit Ausstellung, Workshops und Führungen.

Die Gaststätte der Kleingartenanlage Aufbau in Sonneberg öffnet am Männertag ab 9 Uhr. Es gibt Leckeres vom Rost, Getränke sowie Kaffee und Kuchen.

In der Sonneberger Schächterhütt-Rennstube in der Bergstraße 26 stehen von 9 bis 18 Uhr Fassbier, Cocktails und diverse Speisen bereit.

Der TSV Germania Sonneberg-West lädt ab 9 Uhr zum Männertag am Sportplatz in der Bettelhecker Straße ein. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt.

Ebenfalls in Sonneberg wartet an den Hönbacher Teichen ab 10 Uhr der Feuerwehrverein Hönbach mit Bratwurst und Bier auf.

Im einstigen Oberland am Rennsteig laden Hosenthäler und Hoselbacher ein zu Männertagsfeier am und im Dorfgemeinschaftshaus in Hasenthal. Für das Essen zeichnet diesmal der Bürgerverein Haselbach verantwortlich, für die Getränke der Kirmes- und Trachtenvereins Hasenthal 99 mit seinem Fachpersonal. Gefeiert wird bei optimal schönem Wetter vor der Tür, bei allen anderen Wettervarianten drinnen.

Unsere Empfehlung für Sie

Galerie Notwehr:: Der künstlerische Blick auf die Heimat

12.05.2026 12:00 Galerie Notwehr: Der künstlerische Blick auf die Heimat

Eine neue Ausstellung in der Galerie Notwehr in Sonneberg bringt den Besuchern den Künstler Max Barnicol nahe.

Auch in der Gemeinde Föritztal wird in den verschiedenen Ortsteilen Männertag bzw. Christi Himmelfahrt gefeiert:

Bereits am Morgen beginnt das Festgeschehen im Vereinsheim Schiernz, das von 8.30 bis 19 Uhr Besucher empfängt. Für Verpflegung ist mit Limo, Bier und Leberkäs, Kaffee und Kuchen bestens gesorgt.

Auf der Festwiese in Mönchsberg wird der Tag um 9 Uhr mit einem Gottesdienst eingeläutet. Gegen den Hunger bietet der Feuerwehrverein an der alten Schule Krapfen wie von Muttern frisch aus dem Ofen, dazu Kesselgulasch, Bratwurst, Steak und Fischbrötchen sowie eine reiche Getränkeauswahl zum Hinunterspülen der Speisen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Vereinsheim statt.

„Männertag im Sportlerheim“ heißt es ab 9.30 Uhr beim SV Germania Judenbach.

In Jagdshof geht die Männertagsfeier am Sportlerheim von 9 bis 16 Uhr über die Bühne. Die Veranstalter versprechen Bratwürste und Steaks vom Grill.

In Mupperg gibt es von 10 bis 17 Uhr ein familienfreundliches Angebot auf dem Backofengelände, wo unter anderem eine Hüpfburg für die jüngsten Besucher bereitsteht.

In Lindenberg geht es ab 9 Uhr am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr los. Fleischspieße werden ab 11 Uhr angeboten.

Von 10 bis 18 Uhr lädt der Kleintierzuchtverein zur Himmelfahrtsparty auf dem Gelände der Landtechnik Eckardt in Heinersdorf zum geselligen Beisammensein ein. Bis 18 Uhr heißt es hier: Essen mit Liebe, Trinken mit Genuss und Lachen mit Freunden. Für tolle Stimmung sorgt zudem die Partyband Hess mit mitreißender Livemusik.

Der FC Heinersdorf lädt im Bergdorf auf den Sportplatz ein. Dort gibt es ab 10 Uhr Spaß für große und kleine Besucher, aber natürlich auch jede Menge leckerer Speisen und Getränke wie etwa Kaffee und Kuchen, Fisch- und Käsebrötchen, Bratwürste und Kesselgulasch sowie Flüssignahrung in reicher Auswahl.

Der Kleintierzuchtverein Neuhaus-Schierschnitz erwartet Feierwillige am Vereinsheim.

Unsere Empfehlung für Sie

Telekommunikation: Neuer Mobilfunkstandort

06.05.2026 15:30 Telekommunikation Neuer Mobilfunkstandort

Ein weiterer Sendemast für 4G und 5G wurde zwischen Sonneberg und Frankenblick in Betrieb genommen.

Auch in der Gemeinde Frankenblick geht am Männertag vielerorts die sprichwörtliche Post ab:

Ab 8 Uhr lädt die Kirmesgesellschaft Rauenstein zum Waldfest an die Herrenteiche ein.

Die Triniushütte bei Rauenstein wartet von 10 bis 17 Uhr im Terrassenbetrieb mit Original Hüttnbratwürsten, Rostbrätel, Kuchen, Kaffee und anderen Getränken auf. Dazu gibt es Livemusik mit „The Faded Jeans“, die für echtes Nashville-Feeling sorgen.

In Mengersgereuth-Hämmern gibt es ab 9 Uhr an der Feuerwehr Bratwurst, Rostbrätl und Bier.

Auch in Rabenäußig sind alle Männertagswanderer und sonstigen Interessenten ab 9 Uhr an die Feuerwehr zu Deftigem vom Rost und Getränken eingeladen.

Natürlich wissen auch die Schalkauer genau, wie man am Männertag feiert:

Die Kirchengemeinde Schalkau lädt herzlich zum Gottesdienst im Freien an Himmelfahrt, 14. Mai, um 14.00 Uhr an der Matthäuskirche in Bachfeld ein. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es wieder Kaffee und Kuchen, Bratwürste und Getränke. Bei schlechtem Wetter finden der Gottesdienst und das anschließende Kaffeetrinken in der Matthäuskirche statt.

Der Kulturbund Schalkau lädt, wie jedes Jahr, wieder zur Himmelfahrtsveranstaltung auf dem Galgenberg ein und freut sich auf viele Besucher. Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt. Hüpfburg und Kletterbaum garantieren Spaß für die Jüngsten.

In Selsendorf erwartet die Wanderer ab 10 Uhr Deftiges vom Grill, eine große Auswahl an hausgebackenen Kuchen und natürlich die leckeren Selsendorfer Fischbrötchen. Dazu gibt es eine reiche Auswahl an gekühlten Getränken in gemütlicher Atmosphäre.

Unsere Empfehlung für Sie

Eisheilige: Im Biathlon-Stadion Oberhof liegt wieder Schnee

12.05.2026 11:41 Eisheilige Im Biathlon-Stadion Oberhof liegt wieder Schnee

Im Thüringer Wald hat’s geschneit. Vom Inselsberg über Masserberg bis nach Neuhaus am Rennweg präsentiert sich die Rennsteig-Region am 12. Mai in weiß. Mehr auf unseren Bildern.

Getränke und Speisen für jeden Geschmack, dazu Musik und andere Unterhaltungsangebote – das gibt es an Christi Himmelfahrt auch in der Rennsteigregion in reicher Auswahl:

Vor den Toren von Neuhaus am Rennweg heißt es im Waldbad Bernhardsthal: „Am 14. Mai ist wieder der Tag, auf den unsere Männer schon das ganze Jahr gewartet haben. Anlässlich des ‚Ehrentages der Herren unserer Schöpfung’ möchten wir eine lustige und schöne Sause auf dem Gelände im Neuhäuser Waldschwimmbad Bernhardsthal feiern.“

Der Kirmes- und Heimatverein Scheibe-Alsbach lädt am Feiertag zur Einkehr ein. Für Spaß und gute Unterhaltung bei Speis und Trank ist in der Zeit von 10 bis 14 Uhr bestens gesorgt, heißt es in der Vorankündigung zum Stelldichein am 14. Mai.

Allen Männertagsausflüglern bietet sich die Fleischerei Koch in Limbach als Station der ersten Wahl zum gemütlichen Miteinander an.

Das Team der Kleebergbaude in Lichte steht ab 9 Uhr bereit, um allen einen unvergesslichen Tag zu bieten mit kühlen Getränken, Deftigem für den Wanderhunger, Kaffee und Kuchen (nicht nur) für die Mädels und bester Stimmung mitten im Grünen.

Fürs Baden ist es im Freien zwar noch zu frisch. Trotzdem öffnet das Lauschaer Erlebnisbad im Steinachgrund Tür und Tor. Ab 9 Uhr lädt der Schwimmbadförderverein zum gemeinsamen Feiern ein. „Freut euch auf frisch Gezapftes, Leckereien vom Rost und kühle Snacks aus unserem Imbiss“, heißt es in der Ankündigung. Während die Erwachsenen in geselliger Runde entspannen, können sich die kleinen Gäste auf dem Spielplatz und dem Hüpfkissen austoben.

An der Ebermannsmühle in Lauscha öffnet das Waldcafé. Von 12 bis 16 Uhr kann man sich bei Kaffee und Kuchen sowie deftigen Leckereien stärken.

Auch der Parkplatz am Ernstthaler Ehrenmal empfiehlt sich wieder für eine Rast. Ab 10 Uhr wartet Ernstthals Feuerwehrverein mit Getränkenachschub für alle durstigen Wanderer auf. Martin Bode und sein Team vom Piesauer Gourmetkoffer sorgen derweil an Gulaschkanone und Rost dafür, dass niemand hungrig weiterwandern muss.

Bei schönem Wetter ist die Sommerrodelbahn Ernstthal samt Bistro von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Musiker vom Musikverein Lichtethal sind wieder mit dabei, wenn am Männertag der Gasthof Hirsch in Neuhaus am Rennweg zum musikalischen Frühschoppen einlädt. Ab 11 Uhr wollen die Lichtethaler – je nach Wetter im Biergarten oder im Saal – für beste Stimmung sorgen. Der Auftritt hat sich über die Jahre zu einem beliebten Treffpunkt für Ausflügler und Einheimische entwickelt.

Unsere Empfehlung für Sie

53. Rennsteiglauf: Im Gänsemarsch zum Sprintspaß

09.05.2026 16:40 53. Rennsteiglauf Im Gänsemarsch zum Sprintspaß

Nebel in Neuhaus, Sonne über Steinheid: „Willkommen in der Toskana des Thüringer Waldes“ heißt daher der Gruß an die Rennsteigläufer.

Als Gastgeber am Donnerstag, 14. Mai, nimmt sich ebenso der Steinacher Sportfischer-Verein in die Pflicht. Dieser lädt ein, sich am Wismutteich bewirten zu lassen von den Petrijüngern. Ab 10 Uhr ist eine Versorgung von Wanderern gewährleist.

Essen, Trinken und gute Laune versprechen auch die Betreiber der Fellbergbaude bei Steinach am Himmelfahrtstag ab 9 Uhr.

Ebenfalls in Steinach lädt das „Hüttla am Markt“ ein. Am 14. Mai startet man dort endlich in die Biergartensaison. Ab 8 Uhr kann man bei leckeren Bratwürsten und Rostbräteln, kühlen Getränken, Spaß für groß und klein und bester Stimmung den Feiertag so richtig genießen.

Wer mit dem Zug von oder nach Steinach unterwegs ist, dem empfehlen die Eisenbahnfreunde Steinach-Lauscha ihren Getränkeverkauf am Steinacher Bahnhofsfenster, direkt neben dem Gleis.dh