Von Lichte bis Sumbarch: Anlaufstellen zum Männertag

In Jagdshof geht die Männertagsfeier am Sportlerheim von 9 bis 16 Uhr über die Bühne. Die Veranstalter versprechen Bratwürste und Steaks vom Grill.

In Mupperg gibt es von 10 bis 17 Uhr ein familienfreundliches Angebot auf dem Backofengelände, wo unter anderem eine Hüpfburg für die jüngsten Besucher bereitsteht.

In Lindenberg geht es ab 9 Uhr am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr los. Fleischspieße werden ab 11 Uhr angeboten.

Von 10 bis 18 Uhr lädt der Kleintierzuchtverein zur Himmelfahrtsparty auf dem Gelände der Landtechnik Eckardt in Heinersdorf zum geselligen Beisammensein ein. Bis 18 Uhr heißt es hier: Essen mit Liebe, Trinken mit Genuss und Lachen mit Freunden. Für tolle Stimmung sorgt zudem die Partyband Hess mit mitreißender Livemusik.

Der FC Heinersdorf lädt im Bergdorf auf den Sportplatz ein. Dort gibt es ab 10 Uhr Spaß für große und kleine Besucher, aber natürlich auch jede Menge leckerer Speisen und Getränke wie etwa Kaffee und Kuchen, Fisch- und Käsebrötchen, Bratwürste und Kesselgulasch sowie Flüssignahrung in reicher Auswahl.

Der Kleintierzuchtverein Neuhaus-Schierschnitz erwartet Feierwillige am Vereinsheim.

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Auch in der Gemeinde Frankenblick geht am Männertag vielerorts die sprichwörtliche Post ab:

Ab 8 Uhr lädt die Kirmesgesellschaft Rauenstein zum Waldfest an die Herrenteiche ein.

Die Triniushütte bei Rauenstein wartet von 10 bis 17 Uhr im Terrassenbetrieb mit Original Hüttnbratwürsten, Rostbrätel, Kuchen, Kaffee und anderen Getränken auf. Dazu gibt es Livemusik mit „The Faded Jeans“, die für echtes Nashville-Feeling sorgen.

In Mengersgereuth-Hämmern gibt es ab 9 Uhr an der Feuerwehr Bratwurst, Rostbrätl und Bier.

Auch in Rabenäußig sind alle Männertagswanderer und sonstigen Interessenten ab 9 Uhr an die Feuerwehr zu Deftigem vom Rost und Getränken eingeladen.

Natürlich wissen auch die Schalkauer genau, wie man am Männertag feiert:

Die Kirchengemeinde Schalkau lädt herzlich zum Gottesdienst im Freien an Himmelfahrt, 14. Mai, um 14.00 Uhr an der Matthäuskirche in Bachfeld ein. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es wieder Kaffee und Kuchen, Bratwürste und Getränke. Bei schlechtem Wetter finden der Gottesdienst und das anschließende Kaffeetrinken in der Matthäuskirche statt.

Der Kulturbund Schalkau lädt, wie jedes Jahr, wieder zur Himmelfahrtsveranstaltung auf dem Galgenberg ein und freut sich auf viele Besucher. Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt. Hüpfburg und Kletterbaum garantieren Spaß für die Jüngsten.

In Selsendorf erwartet die Wanderer ab 10 Uhr Deftiges vom Grill, eine große Auswahl an hausgebackenen Kuchen und natürlich die leckeren Selsendorfer Fischbrötchen. Dazu gibt es eine reiche Auswahl an gekühlten Getränken in gemütlicher Atmosphäre.

Getränke und Speisen für jeden Geschmack, dazu Musik und andere Unterhaltungsangebote – das gibt es an Christi Himmelfahrt auch in der Rennsteigregion in reicher Auswahl:

Vor den Toren von Neuhaus am Rennweg heißt es im Waldbad Bernhardsthal: „Am 14. Mai ist wieder der Tag, auf den unsere Männer schon das ganze Jahr gewartet haben. Anlässlich des ‚Ehrentages der Herren unserer Schöpfung’ möchten wir eine lustige und schöne Sause auf dem Gelände im Neuhäuser Waldschwimmbad Bernhardsthal feiern.“

Der Kirmes- und Heimatverein Scheibe-Alsbach lädt am Feiertag zur Einkehr ein. Für Spaß und gute Unterhaltung bei Speis und Trank ist in der Zeit von 10 bis 14 Uhr bestens gesorgt, heißt es in der Vorankündigung zum Stelldichein am 14. Mai.

Allen Männertagsausflüglern bietet sich die Fleischerei Koch in Limbach als Station der ersten Wahl zum gemütlichen Miteinander an.

Das Team der Kleebergbaude in Lichte steht ab 9 Uhr bereit, um allen einen unvergesslichen Tag zu bieten mit kühlen Getränken, Deftigem für den Wanderhunger, Kaffee und Kuchen (nicht nur) für die Mädels und bester Stimmung mitten im Grünen.

Fürs Baden ist es im Freien zwar noch zu frisch. Trotzdem öffnet das Lauschaer Erlebnisbad im Steinachgrund Tür und Tor. Ab 9 Uhr lädt der Schwimmbadförderverein zum gemeinsamen Feiern ein. „Freut euch auf frisch Gezapftes, Leckereien vom Rost und kühle Snacks aus unserem Imbiss“, heißt es in der Ankündigung. Während die Erwachsenen in geselliger Runde entspannen, können sich die kleinen Gäste auf dem Spielplatz und dem Hüpfkissen austoben.

An der Ebermannsmühle in Lauscha öffnet das Waldcafé. Von 12 bis 16 Uhr kann man sich bei Kaffee und Kuchen sowie deftigen Leckereien stärken.

Auch der Parkplatz am Ernstthaler Ehrenmal empfiehlt sich wieder für eine Rast. Ab 10 Uhr wartet Ernstthals Feuerwehrverein mit Getränkenachschub für alle durstigen Wanderer auf. Martin Bode und sein Team vom Piesauer Gourmetkoffer sorgen derweil an Gulaschkanone und Rost dafür, dass niemand hungrig weiterwandern muss.

Bei schönem Wetter ist die Sommerrodelbahn Ernstthal samt Bistro von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Musiker vom Musikverein Lichtethal sind wieder mit dabei, wenn am Männertag der Gasthof Hirsch in Neuhaus am Rennweg zum musikalischen Frühschoppen einlädt. Ab 11 Uhr wollen die Lichtethaler – je nach Wetter im Biergarten oder im Saal – für beste Stimmung sorgen. Der Auftritt hat sich über die Jahre zu einem beliebten Treffpunkt für Ausflügler und Einheimische entwickelt.

Als Gastgeber am Donnerstag, 14. Mai, nimmt sich ebenso der Steinacher Sportfischer-Verein in die Pflicht. Dieser lädt ein, sich am Wismutteich bewirten zu lassen von den Petrijüngern. Ab 10 Uhr ist eine Versorgung von Wanderern gewährleist.

Essen, Trinken und gute Laune versprechen auch die Betreiber der Fellbergbaude bei Steinach am Himmelfahrtstag ab 9 Uhr.

Ebenfalls in Steinach lädt das „Hüttla am Markt“ ein. Am 14. Mai startet man dort endlich in die Biergartensaison. Ab 8 Uhr kann man bei leckeren Bratwürsten und Rostbräteln, kühlen Getränken, Spaß für groß und klein und bester Stimmung den Feiertag so richtig genießen.

Wer mit dem Zug von oder nach Steinach unterwegs ist, dem empfehlen die Eisenbahnfreunde Steinach-Lauscha ihren Getränkeverkauf am Steinacher Bahnhofsfenster, direkt neben dem Gleis.dh