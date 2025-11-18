Perasdorf (dpa/lby) - Ein tödlicher Autounfall ist in Niederbayern mindestens einen Tag unbemerkt geblieben. Wie die Polizei mitteilte, fand ein Landwirt den zwischen mehreren Bäumen verkeilten Unfallwagen nahe Perasdorf (Landkreis Straubing-Bogen) am Montagvormittag. Nach Erkenntnissen der Ermittler war das Auto dort aber schon zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag eine Böschung hinabgestürzt.
Von Landwirt gefunden Tödlicher Unfall bleibt mindestens einen Tag unbemerkt
dpa 18.11.2025 - 10:43 Uhr