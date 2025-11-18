Von Landwirt gefunden: Tödlicher Unfall bleibt mindestens einen Tag unbemerkt

Nach Angaben der Polizei war der Fahrer auf einer abgelegenen Kreisstraße im Wald unterwegs und kam in einer Kurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Das Auto rutschte einen Hang hinunter und verkeilte sich zwischen mehreren Bäumen. Von der Straße aus war das Wrack nicht zu erkennen, wie es hieß. Der 43 Jahre alte Fahrer sei bei dem Unfall tödlich verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar.