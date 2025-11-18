 
Von Landwirt gefunden Tödlicher Unfall bleibt mindestens einen Tag unbemerkt

Ein Mann kommt in Niederbayern mit seinem Wagen von der Straße ab und stürzt eine Böschung hinab. Doch von dem Unfall bekommt zunächst niemand etwas mit.

Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls laufen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Perasdorf (dpa/lby) - Ein tödlicher Autounfall ist in Niederbayern mindestens einen Tag unbemerkt geblieben. Wie die Polizei mitteilte, fand ein Landwirt den zwischen mehreren Bäumen verkeilten Unfallwagen nahe Perasdorf (Landkreis Straubing-Bogen) am Montagvormittag. Nach Erkenntnissen der Ermittler war das Auto dort aber schon zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag eine Böschung hinabgestürzt.

Nach Angaben der Polizei war der Fahrer auf einer abgelegenen Kreisstraße im Wald unterwegs und kam in einer Kurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Das Auto rutschte einen Hang hinunter und verkeilte sich zwischen mehreren Bäumen. Von der Straße aus war das Wrack nicht zu erkennen, wie es hieß. Der 43 Jahre alte Fahrer sei bei dem Unfall tödlich verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar.