Seit vergangener Woche ist bekannt, dass die ehemalige Kurklinik mit Terrassentherme in Bad Colberg im Landkreis Hildburghausen verkauft wurde. Unter dem Namen „Bad Colberg Resort“ wollen die neuen Eigentümer, die Interspa-Gruppe und die Michel-Hotel-Gruppe, dort ein umfassendes Tourismus- und Freizeitangebot entstehen lassen. Das Konzept der neuen Besitzer sieht unter anderem vier Hotels für verschiedene Zielgruppen, ein Tagungszentrum, ein Fitnessstudio, zwei Restaurants, zwei Cafés und die vielfältigste Sauna-Landschaft Deutschlands vor.