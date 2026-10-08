Für Birgit und Uwe Liebetrau ist der 13. August einer dieser Tage, der normal anfängt und mit Kummer endet. Es ist Donnerstag, gutes Wetter, die Dämmerung setzt ein – ein Abend, den sie am liebsten vergessen würde. Doch das funktioniert nicht. Immer wieder wird sie an diesen einen Anruf denken, der den Sommertag kippen lässt. Es ist schon etwas spät, knapp viertel zehn, als sich eine Bekannte bei ihr meldet. „Kann es sein, dass bei euch ein Pferd auf der Koppel liegt?“, fragt sie, schickt wenig später ein Foto. Eine meterlange Blutspur zieht sich über den Rasen, am Ende liegt eine Stute.