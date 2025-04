Viola Möller ist mindestens in Martinroda, aber auch darüber hinaus, für ihr Talent fürs Malen bekannt. Denn früher war die Künstlerin auch regelmäßig auf Märkten unterwegs – „zehn Jahre lang hatte ich feste Plätze. War in Großbreitenbach, Königsee, Arnstadt, auf Schloss Elgersburg ... und auch beim Ostermarkt Langewiesen war ich schon dabei“, sagt die sympathische Frau. Bei einem Treffen in ihrem Zuhause in Martinroda hat sie gerade eine ihrer Arbeiten fertiggestellt – Kannen für einen Imker bemalt, die man aus hygienischen Gründen heute nicht mehr verwenden darf, um Honig darin aufzubewahren. Sie dienen nur noch zu Dekozwecken „Ich habe sie ausgespült, mit grauem Primer bemalt und dann die Landschaft darauf gezeichnet“, erklärt die Künstlerin. Das passiere in mehreren Schritten beziehungsweise Schichten und dauere wegen der Trockenzeiten auch mehrere Tage, sagt Viola Möller. „Die Kannen stellt der Imker dann bei seinem Stand mit aus, wenn er auf den Markt geht“, sagt sie.