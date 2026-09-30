Von Influencern beworben Energydrink-Konsum unter Kindern und Jugendlichen nimmt zu

Verkaufs- und Werbeeinschränkungen
Hansen, Neumann und Hanewinkel empfehlen neben Maßnahmen zur Verhaltensprävention strengere Regeln für den Verkauf und das Bewerben von Energydrinks. Besonders die Vermarktung über Influencer und soziale Medien könne den Konsum bei Jugendlichen fördern.
In anderen Ländern wurden Energydrinks bereits stärker reguliert: In Litauen, Lettland und Polen dürfen sie nur noch an Kunden ab 18 Jahren verkauft werden. In Norwegen gilt ein Verkaufsverbot an unter 16-Jährige.
"Kardiovaskuläre Erkrankungen sind schon heute die Todesursache Nummer Eins in Europa und verursachen direkte sowie indirekte Gesundheitskosten in Milliardenhöhe", mahnte LMU-Mediziner Oberhoffer. "Es ist nun höchste Zeit, dass unsere Bundesregierung hier nachbessert, denn Prävention beginnt im Kindesalter und nicht erst nach dem ersten Herzinfarkt."