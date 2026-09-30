Von Influencern beworben Energydrink-Konsum unter Kindern und Jugendlichen nimmt zu

Fast jedes zweite Kind, rund sieben von zehn Jugendlichen

Den Angaben nach haben 46 Prozent der 9- bis 12-Jährigen und 72 Prozent der 13- bis 15-Jährigen bereits Energydrinks konsumiert. Bei den Kindern tranken zuletzt 13 Prozent mindestens einmal im Monat Energydrinks, in der ersten berücksichtigten Erhebung 2020/21 waren es knapp 10 Prozent. Bei den Jugendlichen stieg der Anteil von 25 auf 33 Prozent. Mindestens einmal pro Woche konsumierten zuletzt 6 Prozent der Kinder - der Wert blieb nahezu unverändert - sowie 19 Prozent der Jugendlichen nach knapp 16 Prozent im Schuljahr 2020/21. Kaum Veränderung gab es beim Prozentsatz täglich konsumierender Kinder: rund 2 Prozent der Kinder und etwa 6 Prozent der Jugendlichen.