Von Hütes bis Wildbraten: Weihnachtsklassiker aus Südthüringen

Deftig aus Wald und Wurstküche

Neben Braten und Klößen spielt der Thüringer Wald eine wichtige kulinarische Rolle. Aus den Revieren rund um den Rennsteig stammt Wildfleisch von Reh, Hirsch oder Wildschwein, das als Braten oder Ragout auf die Festtafel kommt. Beliebt sind Wildbraten mit Preiselbeersauce und Klößen oder ein aromatisches Wildgulasch für den zweiten Feiertag. Aus der Wurstküche stammen Thüringer Rostbratwurst, Rot- und Leberwurst, die als geschützte Spezialitäten nur nach einer festgelegten Rezeptur und aus Thüringen so heißen dürfen. Ob knusprig vom Grill, in der Pfanne gebraten oder kalt auf der Abendbrotplatte, ohne diese Produkte wäre das Weihnachtsgefühl für viele Südthüringer unvollständig.