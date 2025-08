Von House bis Tekk: Abfeiern für einen guten Zweck

Es wird laut in der Gemeinde Föritztal: Am Wochenende vom 29. bis 31. August wird die Freilichtbühne des Kulturhauses „100“ zu einem lebendigen Zentrum elektronischer Musik – mit einem klaren gesellschaftlichen Anliegen. Hinter dem Festival „Himmel, Arsch und Zwirn“ steht ein zehnköpfiges Organisationsteam, das mit viel Herzblut an der Umsetzung arbeitet. „Das kommt jetzt alles ein bisschen kurzfristig“, sagt Mitveranstalterin Claudia Fiedler. Noch vor etwa drei Monaten musste das Konzept umgestellt werden – doch der aktuelle Stand erfüllt das Team mit Zuversicht. Über drei Tage hinweg legen insgesamt 14 DJs auf, für bis zu 1000 Besucherinnen und Besucher – so viele, wie eben auf das Gelände der Freilichtbühne passen. Veranstalter ist die Eventagentur Nachteule aus Sonneberg in Zusammenarbeit mit dem Verein Ankerpunkt, dessen Projekte Menschen in belastenden Lebenslagen unterstützen.