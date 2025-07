Wertach (dpa/lby) - Bei einem Unfall, bei dem ein Auto in den Gegenverkehr geschleudert worden ist, sind drei Menschen verletzt worden. Darunter ist auch ein Schwerverletzter, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Auto habe am Freitagmorgen bei Wertach (Landkreis Oberallgäu) wegen eines vorausfahrenden Fahrradfahrers bremsen müssen. Ein Transporter hinter dem Auto sei daraufhin aufgefahren. Dadurch geriet das Auto in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem weiteren Wagen zusammen.