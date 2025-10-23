Von Gericht verurteilt: Von der FPÖ zur Thüringer AfD

Jenewein saß zuletzt von 2017 bis 2019 für die rechtspopulistische Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) im Nationalrat. Rund fünfzehn Jahre lang war er unter anderem zunächst als Pressereferent und später als Pressesprecher für die Partei tätig. Während der Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ zwischen 2017 und 2019 war er zudem Mediensprecher seiner Partei.