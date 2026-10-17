Von Feuer geweckt: Handstaubsauger setzt Pfarrhaus in Schwaben in Brand

Der Pfarrer, der im ersten Stock geschlafen hatte, und eine Reinigungskraft, die im Erdgeschoss arbeitete, konnten das Gebäude den Angaben zufolge verlassen. Beide kamen in ein Krankenhaus. Zwei weitere Mitarbeiterinnen erlitten Rauchvergiftungen und wurden vor Ort behandelt, hieß es. Durch den Brand sei ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich entstanden. Das Feuer sei gelöscht, der gesamte erste Stock aber aktuell nicht betretbar.