Mit dem Fahrstuhl fuhr Minister Christian Tischner (CDU) im Schloss Elisabethenburg hinauf, in die dritte Etage. Dort, wo es links zum Riesensaal geht. Hier soll das Deutsche Theatermuseum entstehen, für das der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages bereits 3,5 Millionen Euro bewilligt hat. Die Stadt Meiningen mit ihren Museen und dem Staatstheater wäre ein bestens geeigneter Standort dafür. Nicht nur, weil sich dieses Theatermuseum mitten in Deutschland befinden würde, sondern weil von hier aus einst das moderne Regietheater von Herzog Georg II. in alle Welt reiste. Auf dessen Gastspielreisen sah der russische Theatermacher Konstantin Stanislawksi die wirklichkeitsnahe Darstellung der Meininger Schauspieler und formte daraus eine eigene Regiemethode. Die lernte Lee Strasberg bei einem Gastspiel in New York kennen, der daraus das in Hollywood bekannte Method acting entwickelte.