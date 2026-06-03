Römhild (dpa/th) - Bei einem Motorradunfall in der Gemeinde Römhild sind ein 42-Jähriger und seine 11 Jahre alte Mitfahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam das Motorrad am Dienstagabend auf der Landstraße zwischen den Ortsteilen Eicha und Milz aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Die Strecke im Landkreis Hildburghausen war demnach nach Regenfällen nass. Der Mann und das Mädchen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Rettungseinsatz kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.