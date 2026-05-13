Von der Krise verschont: Noch ein Rekord für die Allianz

München - Die Allianz meldet zum wiederholten Mal ein Rekordergebnis: Im ersten Quartal legte der operative Gewinn des größten deutschen Versicherers um 6,6 Prozent auf einen neuen Spitzenwert von 4,5 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich schoss der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn sogar um fast die Hälfte auf knapp 3,8 Milliarden Euro in die Höhe, wie der Münchner Dax-Konzern mitteilte. Das lag großenteils an dem Verkauf der Anteile an bisherigen Gemeinschaftsunternehmen in Indien, doch auch ohne diesen Sondereffekt wuchs der Gewinn laut Allianz um 7 Prozent. Anders als die Industrie ist die Versicherungsbranche bisher von der jahrelangen Wirtschaftskrise weitgehend verschont geblieben.