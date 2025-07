Umfeldgestaltung Limbacher Kreuz. Unter jener Überschrift hat sich das Thema, das sich mit der Zukunft des Geländes der einstigen Porzellanfabrik in Limbach beschäftigt, wieder einmal auf der Tagesordnung einer Sitzung des Stadtrates der Stadt Neuhaus am Rennweg gefunden. Fast anderthalb Jahre ist das letzte Mal her. Dass es nach so vielen Monaten nun wieder aufgegriffen wird? Es macht Hoffnung, dass sich nun tatsächlich mal etwas tut, um das wenig ansehnliche Areal aufzuwerten.