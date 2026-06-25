Von der 3. in die 2. Liga: Lilien holen Defensivspezialist Yannik Lührs

Lührs spielte schon für Hannover 96 in der 2. Liga und wechselte 2024 zu Borussia Dortmund. Dort kam er überwiegend in der 3. Liga zum Einsatz, bestritt aber auch drei Partien im Oberhaus. In der abgelaufenen Saison stand Lührs in 33 Begegnungen für Hoffenheim II auf dem Rasen und trug zeitweise die Kapitänsbinde.