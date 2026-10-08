Mittwochmorgen auf dem Mönchshof bei Mendhausen. Hinter den alten Mauern stehen die Gleichberge am Horizont. Auf den Wiesen grasen Ziegen, Hühner laufen über das Gelände, Enten und Gänse watscheln umher oder ziehen im Teich ihre Bahnen – bei den Fischen. Jan Kilian ist bereits dabei, die Flächen zwischen den Caravan-Stellplätzen zu bewässern. Und irgendwie scheint in dieser Idylle unter strahlend blauem Herbsthimmel die Zeit stillzustehen. Doch es sieht wirklich nur so aus zwischen Gutshaus und Stall, Scheune und Hof, als würde sie das tun. Hier entsteht gerade richtig viel. Ein Denkmal, das an vergangene Zeiten erinnert, wird gerade so entwickelt, dass es eine leuchtende Zukunft hat.