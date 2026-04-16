Die Rückkehr auf leisen Pfoten markiert einen bedeutenden Erfolg für den Naturschutz im Thüringer Wald. Am Mittwochnachmittag, 15. April, wurde eine junge weibliche Wildkatze der Art Felis silvestris nördlich von Neuhaus am Rennweg erfolgreich in die Freiheit entlassen. Das Tier war im Spätsommer 2025 als hilfloses Junges im Bereich der Fischbachwiese aufgefunden worden und blickt nun auf eine monatelange Reise der Rehabilitation zurück.