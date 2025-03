Die wöchentliche Tour zur Abholung der Biotonnen wird fortgesetzt. Zahlreiche Orte sollen in dieser Woche ab den 17. März um 6 Uhr angefahren werden. Die genaue Reihenfolge der Abholung in den Ortschaften steht noch nicht fest. Alle Nutzer der Abfall-App der Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen sollen eine Push-Nachricht mit dem aktuellen Abholtermin erhalten, kündigte ein Sprecher des Landratsamtes an.