Ochsenfurt (dpa/lby) - Bei Landschaftspflegearbeiten ist ein Mann in Unterfranken von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 48-Jährige hatte mit zwei Kollegen nahe dem Bahnhof Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) an der Bahnstrecke zwischen Treuchtlingen und Würzburg gearbeitet. Als der Zug kam, befand sich der Mann nach Polizeiangaben trotz eines akustischen Warnsignals noch im Gleisbereich. Er starb am Mittwoch vor Ort. Die Polizei ermittelt nun zur Unglücksursache.