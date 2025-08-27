Ebermannstadt (dpa/lby) - Ein Rennradfahrer ist bei einem Unfall in Oberfranken 13 Meter weit in einen Straßengraben geschleudert worden. Ein Auto fuhr von hinten auf den 37-Jährigen auf, wie die Polizei mitteilte. Der Rennradfahrer wurde bei dem Unfall am Montagabend bei Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) schwer verletzt. Grund für den Unfall ist laut Polizei die tiefstehende Sonne gewesen. Außerdem sei der Autofahrer zu schnell gefahren sein. Deswegen habe der 27 Jahre alte Autofahrer den Radler übersehen. Ein zweiter Radfahrer, der mit dem 37-Jährigen unterwegs war, wurde nicht in den Unfall verwickelt.