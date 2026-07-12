Würzburg (dpa/lby) - Eine 74-jährige Fußgängerin ist einen Tag nach einem schweren Unfall an den Folgen ihrer Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Am Donnerstagmorgen erfasste nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei ein 34-jähriger Autofahrer beim Abbiegen die Seniorin, die eine Straße an einer Fußgängerfurt überquerte. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam die Frau in die Klinik, wo sie laut Polizei am Freitag starb. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.