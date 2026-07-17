Sonntagabend werden Millionen Menschen weltweit das Finale der Fußballweltmeisterschaft zwischen Titelverteidiger Argentinien und Europameister Spanien verfolgen. Auch Aldin Vojvoda sitzt dann vor dem Fernseher. Als am 11. Juni im Aztekenstadion in Mexico-Stadt das Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika angepfiffen wurde, war er aber ganz dicht dran. Der Student der Sportpädagogik und Wirtschaftswissenschaft an der Universität Erfurt und Trainer der inklusiven Fußballmannschaft beim SV 09 Arnstadt war einer der sogenannten Volunteers, der freiwilligen Helfer, welche die Fifa-Foundation ausgewählt hatte, um Fans und Workshops bei diesem globalen Fußball-Fest zu begleiten.