Mittlerweile ist es die Rückkehr zu guten Freunden. Zum dritten Mal hat Kreiskantor Jörg Reddin seine Koffer gepackt, um einige Winterwochen im sonnigen Kalifornien zu verbringen. Vor zwei Jahren war er zum ersten Mal beim Baroque-Festival in Santa Cruz zu Gast, als „Artist in Residence“. Im letzten Jahr übernahm er dann erstmals die künstlerische Leitung. Die hat er auch in diesem Jahr inne.