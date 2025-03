Der Ilmenauer Hospizverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte, schwerkranke und sterbende Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten. Doch für die ehrenamtliche Begleitarbeit braucht es eine entsprechende Befähigung, die in Kursen erlangt werden kann. Kürzlich ist solch ein Kurs, in dem es um die Themen Krankheit, Sterben, Tod und Trauer geht, wieder gestartet. Unterstützt werden konnte dieser mit einer Spende von 1100 Euro von der Neuen Apotheke in der Ilmenauer Lindenstraße. Wie Hospizvereins-Vorsitzender Helmut Krause erklärt, habe Apotheken-Chef Radwan Maya über mehrere Wochen einen Kalender-Verkauf veranstaltet und den Erlös an den Verein übergeben. Eine wichtige Unterstützung.