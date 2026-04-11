Wer in das Dörfchen Grimmelshausen (Landkreis Hildburghausen) hineinfährt, über die schmale Brücke, hat schnell das Gefühl, am Ende der Welt gelandet zu sein. Ein paar Häuser, viel Grün, sanfte Hügel. Fast ein bisschen vergessen. Doch dieser Eindruck täuscht. Denn: Eigentlich ist das hier eine Metropole. Zumindest, wenn man es mit den Augen von Radfahrern sieht. Helmut Ruck würde das unterschreiben. Der Rentner steht gerne am Gartenzaun seines Hauses im Trostädter Weg.