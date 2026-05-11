Sebastian Wehlisch blickt zufrieden auf die vergangenen Monate zurück. Seit dem 1. Januar 2026 leitet er die Geschäfte des Sozialwerks Meiningen, nachdem er die Position von Alexander Pfeffer übernommen hatte. Der Übergang habe reibungslos funktioniert. „Was mich wirklich überrascht hat: Bei uns arbeiten teilweise Familien über Generationen – Eltern, Kinder, manchmal beide Partner. Das prägt den besonderen Geist im Haus“, so Wehlisch. Zeitgleich trat Silva Bülow als neue Chefärztin der Geriatrischen Fachklinik Georgenhaus in Meiningen an und übernahm die Leitung des Bereichs Altersmedizin. Auch dieser Wechsel gelang.