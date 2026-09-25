Wer Christopher Other zuletzt vor einem Jahr gesehen hat, erkennt ihn heute kaum wieder. Seine Gesichtszüge sind markanter, das Gesicht insgesamt schmaler, seine Hemden sitzen lockerer – sein ganzer Körper hat sich verändert. Fast 60 Kilo hat der 36-Jährige seit August 2025 abgenommen. „Als ich das letzte Mal auf dem Gewicht war, habe ich Abitur gemacht“, sagt Other. Zu Spitzenzeiten brachte er 147 Kilo auf die Waage, inzwischen wiegt er nur noch rund 90 Kilo. Ohne Operation, ohne Abnehm-Spritze, ohne medizinischen Eingriff.