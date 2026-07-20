Mit ihren guten und sehr guten sportlichen Leistungen in den vergangenen Jahren empfahlen sich Hannes Friedrich, Lukas Greiner und Jesko Weigelt (alle WSV Scheibe-Alsbach) erfolgreich für das Sportgymnasium Oberhof. Ab dem kommenden Schuljahr trainieren die drei Jungs in Oberhof, besuchen das dortige Sportgymnasium und wohnen im angeschlossenen Internat. Der WSV Scheibe-Alsbach ist sehr froh und auch stolz, nach einer etwas längeren Durststrecke endlich wieder sportbegeisterten Nachwuchs an die Eliteschule des Sports schicken zu können. Hannes, Lukas und Jesko wurden im Rahmen des vom WSV Scheibe-Alsbach veranstalteten Thüringer Nachwuchscups im Langlauf und Biathlon feierlich und mit den besten Wünschen für die Zukunft von ihrem Trainer, Leo Pestel, und dem Vereinsvorsitzenden, Jesko Fischer, verabschiedet.