Gundelfingen/Rückholz (dpa/lby) - In Schwaben sind am Wochenende zwei weitere Menschen beim Baden tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, starb ein 23-Jähriger, nachdem er am Samstag an einem See in Gundelfingen an der Donau (Landkreis Dillingen) nach einem Sprung von einem Sprungturm in Not geraten war. Zudem starb eine 84-Jährige, die in einem See in Rückholz (Landkreis Ostallgäu) mit ihrer Tochter schwamm.