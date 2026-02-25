Zumindest die Zella-Mehliser und Oberhofer Kommunalpolitiker waren sich einig. So soll es auch funktionieren, das Miteinander im Oberzentrum. Der Termin zum Formwechsel des Vereins Regionalverbund Thüringer Wald in die Thüringer Wald Tourismus GmbH im großen Sitzungssaal des Zella-Mehliser Rathauses mit Geschäftsführerin Antonia Sturm bot eine nächste Gelegenheit dafür, dem anschließend die Sitzung des Zella-Mehliser Sozialausschusses folgte. Dort bestand unter den Ausschussmitgliedern genau zu diesem Thema weniger Einigkeit.