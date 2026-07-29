Baisweil (dpa/lby) - Eine nächtliche Ruhestörung im Ostallgäu hat die Polizei auf den Plan gerufen: Eine Anwohnerin richtete einen Ventilator gezielt auf ein Windspiel im Garten ihrer Nachbarin in Baisweil, so dass dieses ununterbrochen klimperte, wie die Polizei Kaufbeuren mitteilte. Zusätzlich brachte sie eine blinkende Lichterkette in Richtung des Nachbargrundstücks an. Die alarmierte Streife veranlasste, dass die Frau das Windspiel abbaute, um die Ruhestörung zu beenden. Die Frau wurde wegen Ruhestörung angezeigt. Warum sie ihre Nachbarin nachts stören wollte, war einem Polizeisprecher nicht bekannt.