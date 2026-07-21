Vom «schlechtesten» bis besten Alle Nolan-Filme im ultimativen Ranking

06. "Memento"

- Film aus dem Jahr 2000 - bei IMDb 8,4 (bei rund 1,4 Mio. Bewertungen)

- Dauer: 1 Std. 53 Min. - derzeit bei keinem Streamer

- Komplex, nämlich in zwei Richtungen erzählter Kriminalfilm (Szenen in Schwarzweiß vorwärts, Szenen in Farbe von hinten). Ein Mann, der seit dem Tod seiner Frau nur noch ein fragmentarisches Kurzzeitgedächtnis hat, sucht den Mörder seiner Frau.

05. "The Dark Knight Rises"

- Film aus dem Jahr 2012 - bei IMDb 8,4 (bei rund 2 Mio. Bewertungen)

- Dauer: 2 Std. 44 Min. - in Flatrate-Stream bei RTL+ und HBO Max

- Abschluss von Nolans "Batman"-Trilogie zwischen 2005 und 2012. Die Metropole Gotham scheint sicherer geworden zu sein und Batman (Christian Bale) nicht mehr wichtig, bis ein revolutionärer Söldner (Tom Hardy) auftaucht.

04. "Prestige - Die Meister der Magie"

- Film aus dem Jahr 2006 - bei IMDb 8,5

- Dauer: 2 Std. 10 Min. - in Flatrate-Stream bei HBO Max

- Zwei Zauberkünstler, gespielt von Hugh Jackman und Christian Bale, werden im viktorianischen London (also Ende des 19. Jahrhunderts) zu erbitterten Feinden nach einem fehlgeschlagenen Trick.

03. "Interstellar"

- Film aus dem Jahr 2014 - bei IMDB 8,7

- Dauer: 2 Std. 49 Min. - in Flatrate-Stream bei RTL+ und Prime Video

- Bildgewaltige, philosophische Science-Fiction-Weltraum-Oper mit Stars wie Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain über Wurmlöcher und Zeitreise-Paradoxien. Wie kompatibel sind Glaube und Wissenschaft?

02. "Inception"

- Film aus dem Jahr 2010 - bei IMDb 8,8

- Dauer: 2 Std. 28 Min. - in Flatrate-Stream bei Prime Video, RTL+ und HBO Max

- Meisterhaftes, vielschichtiges Melodram mit Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Ken Watanabe - es geht um einen Dieb, der schlafenden Menschen ihre größten Geheimnisse stehlen kann und während eines Flugs von Sydney nach Los Angeles das Gegenteil versuchen soll, und zwar dem Erben eines Industrie-Imperiums die Idee in den Kopf einzupflanzen, aus eigenem Antrieb den Konzern verkaufen zu wollen.

01. "The Dark Knight"

- Film aus dem Jahr 2008 - bei IMDb 9,1 (damit einer der besten drei Filme überhaupt laut der Plattform, nach "Die Verurteilten" und "Der Pate")

- Dauer: 2 Std. 32 Min. - in Flatrate-Stream bei RTL+ und HBO Max

- Fulminanter Film mit Christian Bale als Bruce Wayne/Batman und Heath Ledger als Joker, der 2009 dafür posthum den Nebendarsteller-Oscar gewann. Batman hofft, dass seine Einsätze als maskierter Verbrecherjäger überflüssig werden mit einem neuen Staatsanwalt, doch es wird komplexer - im Grunde eine actionreiche Rechtsstaatsabhandlung.