Vom Papier ins Internet: Mit 87 nicht zu alt fürs E-Paper

Ab kommendem Jahr gibt es an jedem Montag die Heimatzeitung nur noch als E-Paper. Eine Druckausgabe finden unsere Leser an diesem Tag dann nicht mehr im Briefkasten. Die Montagszeitung ist dann nur noch online verfügbar, von Dienstag bis Freitag gibt es sie aber weiter wie gewohnt auch in Papierform. Die Botschaft von einer Printausgabe weniger hat Gerhard Köhler zunächst ziemlich gewurmt, liest er doch sehr gerne die Zeitung, insbesondere den Sport und alle Nachrichten aus der näheren Umgebung. Darauf möchte der 87-Jährige Meininger und treue Abonnent nicht verzichten – an keinem Tag in der Woche. Also fragte er in der Redaktion nach, wie das denn sei mit diesem E-Paper. Er habe einen Computer, auch ein Handy, verschicke Whatsapp-Nachrichten und E-Mails, besitze seit einiger Zeit sogar einen WLAN-Anschluss fürs Internet. „Alles kein Problem“, bekam er zur Antwort. Am besten, er komme in die Meininger Geschäftsstelle in die Neu-Ulmer Straße 8a. Dort wird ihn Mitarbeiterin Salome Bader beraten und gerne behilflich sein beim Freischalten.