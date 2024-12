Dr. Amr Gaber übernimmt als neuer Chefarzt den Fachbereich der Urologie am Helios-Klinikum. Der 43-Jährige hat ägyptische Wurzeln. Er praktizierte zuletzt an der Medizinischen Universität Lausitz-Carl Thiem in Cottbus und wechselte im September nach Meiningen.