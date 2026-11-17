Drei kreative Ideen, drei Preisträger und insgesamt 5000 Euro Preisgeld: Landrätin Peggy Greiser zeichnete während der jüngsten Kreistagssitzung die Gewinnerinnen und Gewinner des 4. Ideenwettbewerbs „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) aus. Die prämierten Projektideen zeigen, wie Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher Generationen ermöglicht und das Gemeinschaftsleben in den Städten und Gemeinden gestärkt werden können.