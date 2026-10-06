Die vielfältigsten Arten des künstlerischen Ausdrucks beeindrucken die Besucher der neuen Ausstellung im Langen Bau: Ölmalerei, Aquarelle, Zeichnungen mit Bleistift oder Fineliner, Collagen, Skulpturen, verschiedenste Objekte von Textilarbeiten, Papierkunst, Fotografie, Wanderbücher und Kettensägekunst. 17 Kreative im Alter von 8 bis 97 Jahren aus Dreißigacker und der näherer Umgebung sind mit ihren Werken vertreten.