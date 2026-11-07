Es ist ein bisschen wie bei Neugeborenen. Manche kommen etwas proper, andere eher schmächtig zur Welt. Der frisch geschlagene Weihnachtsbaum für den diesjährigen Chrisamelmart gehört eher in die zweite Kategorie. Als er am Haken des Kranes hängt, verkündet Marco Schelhorn, Inhaber der gleichnamigen Zella-Mehliser Firma, das Gewicht: 1,9 Tonnen. Damit ist die Fichte, die über Jahrzehnte an der Einfahrt zur Justizvollzugsanstalt Goldlauter wachsen durfte, eineinhalb Tonnen leichter also beispielsweise das Gewächs aus Zella-Mehlis, das im vergangenen Jahr den Markt schmückte.