Der Fußballer selbst hatte aber in einem Video angedeutet, nach Amerika zu wechseln. In dem kurzen Clip - einer Hommage an die 70er-Jahre-Kultserie "Münchner Geschichten" von Helmut Dietl - sagt er unter anderem: "Heut is Samstag, morgen Sonntag und übermorgen is' Montag – und dann is' auf einmal alles vorbei. Dann geht's übern großen Teich". Das könnte bedeuten, dass er schon zu Wochenbeginn seinen neuen Verein bekanntgibt.