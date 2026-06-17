Beim damaligen Zweitligisten Hannover 96 erhielt er seinen ersten Vertrag in Deutschland. Es folgten Engagements beim 1. FC Union Berlin, Hansa Rostock, Borussia Dortmund, dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen. In 330 Bundesligaspielen erzielte Barbarez 95 Tore.

Als er 2008 seine Karriere beendete, wollte ihn der bosnische Verband schon damals als Nationaltrainer verpflichten. Doch Barbarez lehnte wegen Differenzen mit der Führung ab. Nach einem rund 16-monatigen Gastspiel im HSV-Aufsichtsrat zog er sich 2010 komplett aus dem Fußball zurück und spielte lieber gelegentlich Poker.

Das Comeback vor zwei Jahren kam daher überraschend - zumal Barbarez über keinerlei Erfahrungen im Trainergeschäft verfügte. Doch schnell entpuppte er sich als Glücksgriff, dem die Herzen der Menschen und auch seiner Schützlinge zufliegen. "Für ihn geht man durchs Feuer. Wenn du eine solche Legende an der Seitenlinie siehst, bekommst du noch eine Extrapower auf dem Feld", sagte Demirovic einmal. Das soll auch gegen die Schweiz helfen.