Park will nun Kamerafallen aufstellen

"Nach all dem, was wir herausgefunden haben, wurde das Opfer wahrscheinlich im Bereich der Plantage angegriffen, dann in den nahe gelegenen Wald geschleppt und von dem Tiger teilweise verschlungen", sagte Hifzon. Als Reaktion auf den tödlichen Angriff planen die Parkbeamten, in dem Gebiet Kamerafallen aufzustellen, um die Bewegungen des Tigers zu überwachen und das Risiko weiterer Konflikte einzuschätzen, sagte er.