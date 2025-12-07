Pretoria - Die Anzahl der Brillenpinguine sinkt dramatisch. Die Bestände der vom Aussterben bedrohten Art fielen auf zwei Inseln vor der Küste Südafrikas von 2004 bis 2011 schätzungsweise um rund 95 Prozent. Eine Studie von britischen und südafrikanischen Wissenschaftlern liefert nun eine Erklärung für diesen Schwund: Eine wichtige Rolle spielt demnach die Knappheit der Hauptbeutetiere, Sardinen und Sardellen, insbesondere während der jährlichen Mauser. Denn in dieser Phase müssen die Pinguine etwa drei Wochen lang fasten und brauchen davor und danach besonders viele Fisch, wie die Gruppe um Richard Sherley von der Universität Exeter in der Fachzeitschrift "Ostrich: Journal of African Ornithology" schreibt.