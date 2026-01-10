Vom Altern profitieren: Die Finanzbranche entdeckt das Pflegeheim

München - Eine alternde Gesellschaft bietet Renditechancen: Angesichts der chronischen Flaute auf dem Büroimmobilienmarkt entdeckt eine wachsende Zahl frustrierter Investoren und Banken Pflegeheime als Kapitalanlage. Da die Zahl der Pflegebedürftigen in den kommenden Jahren weiter steigen wird, ist der Kapitalbedarf für neue Pflegeheimplätze hoch. "Pflegeimmobilien waren nie eine Asset-Klasse, die bei den Banken in der Vergangenheit im Fokus stand", sagt Philipp Wackerbeck, Partner bei dem Beratungsunternehmen Strategy& in München. "Doch das hat sich fundamental gedreht."