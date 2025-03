Forderung: Einstieg in höhere Besoldungsgruppe

Dadurch würde sich auch die Chancen ergeben, die Besoldung attraktiver zu gestalten, so Weber. Bachelor-Absolventen könnten dann in der Besoldungsstufe einsteigen, wo aktuell in der Regel bereits Schluss für die Gerichtsvollzieher sei. Generell sollte die Besoldungsstruktur überdacht werden, so der Appell Webers. Ihr zufolge arbeiten aktuell rund 90 Gerichtsvollzieher in Thüringen, wovon der Großteil im Landesverband organisiert sei.