Vollversammlung der UN: Notstopp einer UN-Rolltreppe: Trump fordert Verhaftung

Die Akustik in der großen Halle der UN-Vollversammlung ist für viele Vertreter der 193 Mitgliedsstaaten und Besucher immer wieder irritierend, weil die Lautstärke der gesprochenen Worte auf dem Podium als leise wahrgenommen wird. Dahinter steckt ein einfacher Grund, wie ein UN-Diplomat der dpa erklärte. Das Soundsystem sei so konzipiert, dass die Menschen an ihren Plätzen über Kopfhörer Reden hören könnten, die in sechs verschiedene Sprachen übersetzt werden. Jeder Anwesende kann also jede Rede in allen offiziellen UN-Sprachen und im Original laut und deutlich vernehmen, sofern der Kopfhörer benutzt wird.