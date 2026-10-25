Vollständig niedergebrannt: Feuer zerstört Hopfenhalle - Rund eine Million Euro Schaden

Ein Anwohner hatte demnach die Flammen auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in der Nacht zum Sonntag entdeckt und den Notruf gewählt. Mehr als 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk, Katastrophenschutz und Polizei rückten den Angaben zufolge aus. Sie konnten laut Polizei verhindern, dass sich das Feuer auf andere Gebäude ausbreitete.